وصول سفن حربية إيرانية إلى باكو

باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)

وصلت اليوم إلى باكو زورقا الصواريخ "بيكان" و"جوفشن" التابعان للبحرية العسكرية الإيرانية للمشاركة في المسابقة الدولية "كأس البحر - 2018" التي ستقام في حوض بحر الخزر الأذربيجاني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.