وصول سفن حربية إيرانية إلى باكو
AzerTAg.az
٢٥.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٢٦]
باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)
وصلت اليوم إلى باكو زورقا الصواريخ "بيكان" و"جوفشن" التابعان للبحرية العسكرية الإيرانية للمشاركة في المسابقة الدولية "كأس البحر - 2018" التي ستقام في حوض بحر الخزر الأذربيجاني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
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