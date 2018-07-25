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    سياسة


    وصول سفن حربية إيرانية إلى باكو

    ٢٥‎.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٢٦]

    باكو، 25 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    وصلت اليوم إلى باكو زورقا الصواريخ "بيكان" و"جوفشن" التابعان للبحرية العسكرية الإيرانية للمشاركة في المسابقة الدولية "كأس البحر - 2018" التي ستقام في حوض بحر الخزر الأذربيجاني، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وصول سفن حربية إيرانية إلى باكو
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