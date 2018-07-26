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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني يزور موسكو

    ٢٦.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٠٤]

    باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    سيقوم وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة موسكو في 27 يوليو تلبية لدعوة وزير الدفاع في الاتحاد الروسي الجنرال سيرغي شويغو.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنرال ذاكر حسنوف سيشارك في حفل افتتاح رسمي لمسابقات "الألعاب العسكرية الدولية - 2018" في 28 يوليو ضمن زيارته.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يزور موسكو
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