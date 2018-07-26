وصول مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان إلى أرض الوطن

باكو، 26 يوليو / تموز، (أذرتاج)

عادت إلى أرض الوطن مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية العاملة في إطار مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية الجديدة للناتو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن نشاط قوة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية في أفغانستان بدأ منذ العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني لعام 2002.

يساهم 94 عسكريا وطبيبان عسكريان وضابطان مهندسان للقوات المسلحة الأذربيجانية في عداد بعثة حفظ السلام الدولية في أفغانستان.