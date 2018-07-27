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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 76 دولارا

    ٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٥‎]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.07 دولارا بعد ارتفاعه 0.70 دولارا.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 76 دولارا
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