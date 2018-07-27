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    سياسة


    عقد مشاورات بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والروسية في باكو

    ٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١٣:١١]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    عقدت اليوم مشاورات بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والروسية في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه يرأس المتحدث باسم وزارة الخارجية حكمت حاجييف الوفد الأذربيجاني. أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا فترأس الوفد الروسي.

    تبادل الطرفان الآراء حول قضايا أمن المعلومات في السياسة الخارجية.

    AZERTAG.AZ :عقد مشاورات بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والروسية في باكو
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