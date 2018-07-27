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    سحب قرعة جولات الموسم الجديد الـ27 بدوري الممتاز في أذربيجان

    ٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 27 يوليو، أذرتاج

    جرى في 27 يوليو اليوم حفل سحب قرعة جولات الموسم الجديد 2018/2019 بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن نتائج القرعة تدل على بدء الموسم الجديد الـ27 بمباراة تجمع بين قراباغ وزيرة.

    كما ان غابالا يضيف صبائل فيما يحل صباح ضيفا على كشلة وتختتم الجولة في سومغايت بمباراة نفطجي.

    وستقام مباريات الجولة الأولى لدوري الممتاز في 11-12 أغسطس القادم.

    AZERTAG.AZ :سحب قرعة جولات الموسم الجديد الـ27 بدوري الممتاز في أذربيجان
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