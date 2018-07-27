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    سوكار تنتج 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال نصب الربع للعام الجاري

    ٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٢]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 5.3 في المئة في سوكار.

    ارتفع إنتاج الغاز في شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) بنسبة 5.29 في المائة في الربع الثاني للعام الجاري، بلغ 1.66 مليار متر مكعب قياسا إلى نفس الفترة من الربع الأول للعام الجاري. أنتجت شركة سوكار 3.2 مليار متر مكعب من الغاز في النصف الأول من العام.

    تم إنتاج 14.36 مليار متر مكعب من الغاز في جميع أنحاء البلاد في ستة أشهر من السنة الحالية. ارتفع إنتاج الغاز في الأشهر الستة بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :سوكار تنتج 3.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال نصب الربع للعام الجاري
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