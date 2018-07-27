زيادة صادرات النفط الخام في سوكار

باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

زادت شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) صادراتها للنفط الخام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الشركة أن سوكار شهدت زيادة كبيرة في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية في الربع الثاني من هذا العام.

ارتفعت صادرات النفط الخام بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 6.1 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع تصدير النفط الخام بنسبة 24 في المائة بشهر يونيو من العام الحالي وبلغ 2.1 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.