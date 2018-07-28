سفير أذربيجان في لبنان يلتقي أعضاء جمعية تجار الشمال

باكو، 28 يوليو (أذرتاج).

التقى سفير أذربيجان في لبنان آغاسليم شكروف في مدينة طرابلس مع رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري وذلك أثناء زيارته لمدينة طرابلس. نوقشت في اللقاء سبل تطوير التعاون بين الشمال اللبناني وأذربيجان مع الإشارة إلى الاستفادة من قدرات مدينة طرابلس وهي مدينة صناعية وكذلك من إمكانيات صناعات متعددة موجودة في أذربيجان إلى جانب التعاون مستقبلا وإيجاد حركة ترانزيت بين المرافئ لدينا ومرفأ طرابلس، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

تطرق السفير الأذربيجاني في كلمته أيضا إلى إمكانية تعزيز العلاقات في مجال التعليم مشيرا الى المنح التعليمية المقدمة من قبل أذربيجان لعدد معين من الطلاب.

كما جرى الحديث في اللقاء عن تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مع الاشارة إلى أنها تعود فقط إلى بداية التسعينات، وتحديدا في 18 أيلول 1992 حين تم التوقيع على بروتوكول لإنشاء علاقات ديبلوماسية بين أذربيجان ولبنان. وفي شباط 1998 قام رئيس الوزراء اللبناني في حينه الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، بزيارة رسمية إلى أذربيجان في سبيل تعزيز هذه العلاقات.

من جانبه أشار رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري إلى الرغبة في إعادة إحياء هذه العلاقات وتعزيزها ولا سيما منها العلاقات الاقتصادية والتجارية لأنها دون المستوى المطلوب، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

في ختام كلمته أعلن السيد أسعد الحريري باسمه وباسم جمعية تجار لبنان الشمالي عن رغبتهم في تأسيس جمعية الصداقة اللبنانية الاذرية لتوثيق هذه العلاقة بين البلدين.

كما حضر اللقاء راعي أبرشية طرابلس للروم الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد وأركان الجمعية.