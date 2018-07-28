زلزال بقوة 5.3 درجة يهز سلفادور

باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم سلفادور.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 0:42 بتوقيت باكو على بعد 64 كم من مدينة إنتيبوجا لسلفادور وعلى عمق 51 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.