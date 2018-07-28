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    زلزال بقوة 5.3 درجة يهز سلفادور

    ٢٨.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٢١]

    باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم سلفادور.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 0:42 بتوقيت باكو على بعد 64 كم من مدينة إنتيبوجا لسلفادور وعلى عمق 51 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.3 درجة يهز سلفادور
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