زلزال بقوة 5.3 درجة يهز سلفادور
AzerTAg.az
٢٨.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٢١]
باكو، 28 يوليو / تموز، (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم سلفادور.
أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 0:42 بتوقيت باكو على بعد 64 كم من مدينة إنتيبوجا لسلفادور وعلى عمق 51 كم تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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