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    ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني

    ٢٨.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٣٤]

    باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.18 دولارا بعد ارتفاعه 0.11 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني
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