ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٨.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٣٤]
باكو، 27 يوليو / تموز، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.18 دولارا بعد ارتفاعه 0.11 دولارا.
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