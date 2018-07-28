رئيس دوري كرة القدم للمحترفين يشرح قرار دمج دوريي الأندية الرديفة والدرجة الأولى

باكو، 28 يوليو، أذرتاج

أدلى رئيس دوري كرة القدم للمحترفين في أذربيجان رامن موسايف بتصريح علق فيه على أوضاع كرة القدم في البلد عامة والقضايا التنظيمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين خاصة.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدوري موسايف أعرب عن ارتياحه من نتائج الأندية الأذربيجانية في المباريات الدولية الأوروبية منتقدا إياها قائلا "إن الأندية التي تأهلت للمشاركة في بطولات دولية تبدأ استعدادات قبل شهر من انطلاقها ولكنها عليها ان تطلق عمليات وإجراءات استعدادات من موسم الشتاء. وزاد ان سبب الأداء الضعيف للأندية هذا الموسم يرجع كذلك الى تغييرات وانتقالات كثيرة خلال الفاصلة الصيفية معبرا عن ان تصنيف البلد الدولي مرهون حاليا على نتائج قراباغ في دوري الأبطال بوحدة حيث ان الأندية المشاركة في دوري أوروبا قد خرجت في المرحلتين التأهيلية الأولى والثانية.

وتطرق موسايف كذلك الى عملية دمج دوري الأندية الرديفة مع دوري الدرجة الأولى قائلا "إننا دمجنا أندية دوري الدرجة الأولى مع الأندية الرديفة بسبب قلة عدد الأندية في الدرجة الأولى. ونأمل في ان نتوصل الى تنمية اللاعبين الشباب بتمكينهم من فرص. ونتحدث كثيرا مع المدير الفني للمنتخب الوطني قربانوف أيضا والحقيقة هي ان البلد فيه عجز في اللاعبين وأصيب مدافع مؤخرا ولا بديل له حاليا وللأسف ان الأوضاع غير حسنة حاليا في الأندية ذات فئات السن الصغير".

وتحدث موسايف عن أندية تتهم بالتورط في التلاعب في النتائج حسب الموسم السابق لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات: "وقررنا مشاركة 6 انديه من مشاركات الدرجة الأولى في الموسم السابق في الموسم الحالي وبعد عملية التحديد نقيم حفل سحب القرعة في الأسبوع القادم. وعدم مشاركة أي ناد في الدوري يدل على وجود دليل على تورطه كثيرا أم قليلا في التلاعب بالنتائج".