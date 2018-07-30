إسطنبول، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج) أظهرت إنتاجية كبيرة في آبار النفط الجديدة المحفورة في منطقة شمال العراق. تقع آبار جديدة حفرتها شركة النفط والغاز النرويجية "DNO" على الحدود مع منطقتي سيرناك وسيلوبي التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أنه حاليا يتم استخراج 35 ألف برميل النفط من آبار النفط في المنطقة. وفقا للمعلومات، سيصل خط أنابيب النفط الجديد الذي يبلغ طوله 350 كيلومتر (سيتم بناؤه بقرار من الحكومة المركزية العراقية) إلى أراضي تركيا بالمرور عبر مناطق كركوك والموصل وبيشابور ابتداء من ولاية صلاح الدين.

AZERTAG.AZ : النفط الخام المستخرج من الحقول الجديدة في شمال العراق ينقل من تركيا

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