باكو، 30 يوليو، أذرتاج رسم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما ينص على إعفاء رئيس السلطة التنفيذية لعاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية عن المنصب. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر في 30 يوليو اليوم وفقا للمادة الـ141 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء وقار شمس الدين سفروف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمدينة نخجوان عاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لعاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي عن المنصب

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