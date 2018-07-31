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    ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني

    ٣١.٠٧.٢٠١٨ [١١:٠٤]

    باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج

    ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 76.40 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.22 دولارا.

    AZERTAG.AZ : ارتفاع سعر برميل النفط الأذربيجاني
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