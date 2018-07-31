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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٣١.٠٧.٢٠١٨ [١١:١١]

    باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.68 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضها قدر 0.29 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 69.84 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضها 0.29 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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