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    تحطم طائرة في الولايات المتحدة

    ٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٣٦]

    باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تحطمت طائرة ذاتي محرك خفيف في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وفقا لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، لقي 3 أشخاص حتفهم كانوا على متن الطائرة جراء الحادث.

    تحطمت طائرة في ولاية مان الأمريكية.

    ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة في الولايات المتحدة
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