باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج) تحطمت طائرة ذاتي محرك خفيف في الولايات المتحدة الأمريكية. وفقا لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، لقي 3 أشخاص حتفهم كانوا على متن الطائرة جراء الحادث. تحطمت طائرة في ولاية مان الأمريكية. ويجري التحقيق في أسباب الحادث.

AZERTAG.AZ : تحطم طائرة في الولايات المتحدة

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