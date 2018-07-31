تحطم طائرة في الولايات المتحدة
AzerTAg.az
٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٢:٣٦]
باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)
تحطمت طائرة ذاتي محرك خفيف في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقا لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، لقي 3 أشخاص حتفهم كانوا على متن الطائرة جراء الحادث.
تحطمت طائرة في ولاية مان الأمريكية.
ويجري التحقيق في أسباب الحادث.
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