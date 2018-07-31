زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان

طوكيو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر اليوم على مقياس ريختر شمال شرق هونشو الجزيرة المركزية في اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة NHK اليابانية أن مركز الزلزال كان على شواطئ محافظة فوكوشيما وعلى عمق 20 كيلومترا.

وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، شعرت الهزات الأرضية في محطة الطاقة النووية فوكوشيما -1 التي وقعت فيها حرائق نووية في عام 2011.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.