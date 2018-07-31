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    اقتصاد


    توقيع مذكرة تفاهم رباعي

    ٣١.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 31 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    تم التوقيع على مذكرة تفاهم رباعي حول التخليص التشغيلي للإجراءات الجمركية في المجمعات الصناعية بين شركات "مجمع سومغايت للصناعات الكيماوية" و"حديقة بالاخاني الصناعية" و"وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة" و"الممر الأخضر".

    أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة وقعت في إطار "الطاولة المستديرة" المنعقدة في باكو بموضوع "الممر الأخضر" - تبسيط إجراءات التخليص الجمركي خلال عمليات الاستيراد والتصدير في المجمعات الصناعية".

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