النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا
AzerTAg.az
٠١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٠٢]
باكو، 1 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.75 دولارا بعد انخفاضه 0.65 دولارا.
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