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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا

    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٠٢]

    باكو، 1 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.75 دولارا بعد انخفاضه 0.65 دولارا.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 75 دولارا
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