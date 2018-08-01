إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 1 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يخطط في 2 أغسطس / آب إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة فضولي الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولاري وأقنيين يوفيج.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعده الميداني جينادي بتريجا.