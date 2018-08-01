باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

جرى في 1 أغسطس اليوم بقصبة لوكباتان لحي قراداغ للعاصمة باكو حفل تقديم المنازل والسيارات لمعوقي الحرب العالمية الثانية وحرب قراباغ وأحداث تشيرنوبيل وعائلات الشهداء.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في الحفل.

وقدم وزير العمل والحماية الاجتماعية للأهالي ساحل بابايف معلومات لرئيس الدولة ان الوزارة اشترت 35 منزلا عموما من المبنى المشيد من قبل شركة شين الف التعاونية لإنشاء المنازل وتقدم 23 منزلا منها إلى معوقي حرب قراباغ و12 منزلا إلى عائلات الشهداء.

وتفقد الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الظروف المهيأة في المنازل.

وتم ترميم وإصلاح المنازل بالمستوى العالي التي تم تزويدها بجميع المرافق العامة وإمداد الغاز والمياه والطاقة الكهربائية مع تركيب جميع المستلزمات المنزلية ومن ضمنها أثاث المطبخ فيها. وتتم تدفئة المنازل بالنظام العام.

ثم اجتمع رئيس الدولة بأعضاء عائلات المعوقين والشهداء.

ثم قدم الرئيس إلهام علييف وثائق المنازل ومفاتيح السيارات إلى أصحابها.

ومنحت سيارات "خزر لخ" لـ136 مواطن عامة. و110 سيارة منحت للمعوقين خلال الدفاع عن سلامة أراضي البلد واستقلاله و26 سيارة لمعوقي الحرب العالمية الثانية وأحداث تشيرنوبيل. وأنتجت سيارات "خزر لخ" من قبل شركة أذر ماش ذمم الناشطة في حديقة نفطشالا الصناعية. كما قدمت الشركة 3 سيارات إضافية ضمن مبادئ المسؤولية الاجتماعية.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.

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