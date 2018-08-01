حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 1 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قالت وزارة الدفاع في بيان اليوم إن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول أغسطس / آب الحالي 92 مليونا و819 ألف و877،45 مانات و213 ألف و577,88 دولار أمريكي و11 ألفا و936 يورو و5 روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا. ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.