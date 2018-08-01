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    وكالة أمن الغذاء تدعو الأهالي للحيطة والحذر للتجنب من أمراض الحيوان والطيور المعدية الطارئة في روسيا
    وكالة أمن الغذاء تدعو جهاز الجمارك والهيئات ذات الصلة لتطهير مراكب النقل المتجهة من روسيا

    ٠١.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

    أصدرت وكالة امن الغذاء بيانا تحذر فيه الأهالي والمؤسسات والهيئات ذات الصلة للتجنب من أمراض الحيوان والطيور المعدية الطارئة في روسيا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن "المنظمة العالمية لصحة الحيوان كشفت عن تفشي مرض إنفلونزا الطيور من نوع اتش5 ان8 في ولايات ريازان وسامارا وتولا وروستوف ونيجيغورود وجمهوريتي تتارستان وتشوفاشيا بالاتحاد الروسي وانتشار مرض الجلد العقدي بين مواشي ولاية سامارا الروسية.

    اذ تعلن الوكالة عن تقييد مؤقت على استيراد الطيور الحية ومنتجات الطيور من الولايات الروسية المذكورة وكذلك البهائم الحية ومنتجات اللحوم من الولاية الروسية الانف ذكرها وتدعو الجهات المعنية لمراعاة مطالب المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

    كما نادت الوكالة جهاز الجمارك والهيئات ذات الصلة لتنظيم عمليات التطهير الشامل لدى منافذ حدودية بحق جميع مراكب النقل المتجهة من روسيا وخاصة من ولايات ريازان وسامارا وتولا وروستوف ونيجني نوفغورود وجمهوريتي تتارستان وتشوفاشيا بالاتحاد الروسي إلى جمهورية أذربيجان او إلى البلاد المجاورة عبورا من أراضي البلد.

    AZERTAG.AZ :وكالة أمن الغذاء تدعو الأهالي للحيطة والحذر للتجنب من أمراض الحيوان والطيور المعدية الطارئة في روسيا
    وكالة أمن الغذاء تدعو جهاز الجمارك والهيئات ذات الصلة لتطهير مراكب النقل المتجهة من روسيا
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    وكالة أمن الغذاء تدعو الأهالي للحيطة والحذر للتجنب من أمراض الحيوان والطيور المعدية الطارئة في روسيا وكالة أمن الغذاء تدعو جهاز الجمارك والهيئات ذات الصلة لتطهير مراكب النقل المتجهة من روسيا