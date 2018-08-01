البنك المركزي: تتخذ خطوات للانتقال إلى سعر الصرف العائم

باكو، 1 أغسطس، أذرتاج

قال ائلمار رستموف إن خطوات تتخذ للانتقال إلى نظام سعر الصرف العائم في البلد.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله إن "العالم قليل فيه من البلدان التي فيها نظام سعر الصرف العائم. ولدينا خطط. ولأجل الانتقال إلى سعر الصرف العائم يجب بالدرجة الأولى تمهيد ظروف وتنويع التصدير. وثمة مستوردون يحتاجون إلى العملة الأجنبية. وسعر الصرف العائم يعني تشكل الطلب والعرض. ولسعر الصرف العائم يجب وجود سوق العملات الأجنبية المحررة والمتنوعة. ونتيجة العمل المنفذ في الآونة الأخيرة من الممكن إنشاء سوق العملات الأجنبية المتنوعة في فترة متوسطة المدة. يمكن لنا ان ننتقل إلى نظام سعر الصرف العائم بالتوازي مع ذلك وفقا لذلك بتحقيق سائر التدابير والفعاليات."