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    ارتفاع أسعار سعر النفط في الأسواق العالمية

    ٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٣:٥‎٩]

    باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 72.70 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.31 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.80 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.14 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع أسعار سعر النفط في الأسواق العالمية
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