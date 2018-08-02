بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 72.48 دولارا
AzerTAg.az
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٠٨]
باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 72.48 دولارا بعد انخفاضه 3.27 دولارا.
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