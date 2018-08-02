حرائق في أراض غابية في أقصو وشاماخي

باكو، 2 أغسطس، أذرتاج

نشبت حرائق في أراض غابية وما حولها عند حدود محافظتي أقصو وشاماخي قاربة الساعة 02.30 من يوم 2 أغسطس الليلة.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطوارئ أن مكان الحادث أحضرت طواقم الإطفاء للوزارة وجيوش الدفاع المدني وطواقم جهاز الإنقاذ الخاص ومروحيتين من نوع مي17 لطيران الطوارئ وقوامها الإجمالي أكثر من 200 فرد و20 معدة خاصة للإطفاء وموظفو السلطة التنفيذية لمحافظة أقصو وإدارة الغابات بوزارة البيئة والثروة الطبيعية.

وتم التوصل إلى حماية خطوط إمداد الطاقة الكهربائية عالية الجهد القريبة من مكان الحادث وكذلك المنشآت والمرافق قرب مكان الحادث.

وتستمر عمليات شاملة لإخماد الحرائق.

وستزود الوزارة المجتمع بمعلومات إضافية.