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    مقتل 9 أشخاص في حادث مروري مروع في الصين

    ٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع حادث مروري مروع في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب شخصان بعد أن انقلبت شاحنة وسقطت على سيارتين.

    ووقع الحادث بالقرب من قرية يومايوان بمحافظة هويدونغ. انقلبت شاحنة محملة بالاسمنت وسقطت على سيارتين عابرتين.

    وتم تأكيد مصرع تسعة أشخاص بعد انتهاء أعمال الإنقاذ. بينما يرقد الجرحى في حالة مستقرة.

    وما زالت التحقيقات مستمرة في القضية.

    AZERTAG.AZ :مقتل 9 أشخاص في حادث مروري مروع في الصين
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