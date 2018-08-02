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    تحطم طائرة هليكوبتر في كراسنودار

    ٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٤٣]

    باكو، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-2" في كراسنودار وقتل الطيار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة تاس للأنباء أن الحادث وقع في محطة نوفي ميكستوفسكايا أثناء أداء الكيمياء الزراعية والطيران. احترقت الطائرة بعد سقوطها.

    ويجري التحقيق في سبب الحادث.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة هليكوبتر في كراسنودار
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