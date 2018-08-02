شركة صيد الأسماك التركية تطلب تعويضات ضد الجزائر
AzerTAg.az
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٨:١٢]
إسطنبول، 2 أغسطس / آب، (أذرتاج)
وأفرج عن قوارب الصيد الثلاثة التركية التي احتجزتها الجزائر قبل تسع سنوات.
أفادت وكالة أذرتاج أنه تم احتجاز هذه السفن في الجزائر عام 2009 بتهمة الصيد غير القانوني.
وتستعد الشركة لتطلب 29 مليون دولار تعويضات ضد الجانب الآخر.
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