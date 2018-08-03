النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 74.5 دولارا
AzerTAg.az
٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٩]
باكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.56 دولارا بعد ارتفاعه 2.08 دولارا.
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