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    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 74.5 دولارا

    ٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٩]

    باكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.56 دولارا بعد ارتفاعه 2.08 دولارا.

    AZERTAG.AZ :النفط الأذربيجاني يباع بقيمة أكثر من 74.5 دولارا
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