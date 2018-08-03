استخراج 3.4 مليون طن من النفط من "اذري – جيراق – جونشلي" حتى الآن

باكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية 3.4 مليون برميل حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" أن الشركة استغلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجموعة الحقول 116 بئر للاستخراج و53 بئرا للغاز وضخ الماء. كما أن عدد الآبار المحفورة في مجموعة الحقول خلال للعام السابق وصل إلى 6 آبار للنفط وبئرين للغاز وضخ الماء.

وأضافت الشركة أنها صرفت 236 مليون دولار تقريبا لمشروع "اذري – جيراق – جونشلي" خلال العام الجاري لنفقات التشغيل و552 مليون دولار للإصلاح.

حصص الشركات في حقول "أذري – جيراق - جونشلي" كما يلي: بي بي (35.8 في المائة)، سوكار (11.6 في المائة) وشيفرون (11.3 في المائة) وإنبكس (11 في المائة) وستات أويل (8.6 في المائة) وإكسون موبيل (8 في المائة) وتباو (6.8 في المائة) وإيتوتشو (4.3 في المائة) وأنقج فيديش ليميتد (2.7 في المائة).