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    استخراج 94 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من "شاه دنيز" حتى الآن

    ٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]

    باكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني 94 مليار متر مكعب حتى الآن.

    أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" انه تم استخراج 94 مليار متر مكعب من الغاز وحوالي 23 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز".

    يذكر أنه صرف حوالي أكثر من 250 مليون دولار لنفقات التشغيل في "شاه دنيز". وأما نفقاته الرئيسية فصرف 798 مليون دولار لها.

    مساهمات شاه دنيز: بي بي (28.8 في المائة)، أذ ش د (10 في المائة) و"SGC Upstream" (6.7 في المائة) وبتروناس (15.5 في المائة) ولوك أويل (15.5 في المائة) ونيكو (10 في المائة) وتباو (19 في المائة).

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