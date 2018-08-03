سوكار تشرع في تكرير النفط الخام في مصفاة ستار لها في تركيا بنفط أذربيجان أذري لايت – إضافة

إزمير، 3 أغسطس، أذرتاج

شرعت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في تكرير النفط الخام اختباريا بمصفاة النفط ستار التي أنشأتها هي في أراضي مجمع "بتكيم" للبتروكيماويات بولاية علي أقا لمدينة إزمير التركية بالرأسمال البالغ 3ر6 مليارات دولار.

أفادت أذرتاج أن شحن النفط الخام الأول البالغ حجمه 80 الف طن أوصل إلى المصفاة من أذربيجان لتأخذ المصفاة في تكرير النفط الخام اختباريا إلى شهر أكتوبر تاريخ تدشين المصنع.

وقال زؤور قهرمانوف المدير العام لشركة سوكار تركيا للطاقة ذمم ستياش في كلمة ألقاها في حفل منظم بمناسبة وصول اول ناقلة النفط الخام إلى المصفاة إن إيصال اول النفط الخام إلى المصفاة من أذربيجان وطن شركة سوكار له معنى كبير وأضاف:

"مصفاة ستار لتكرير النفط الخام أكبر مشروع استثماري تحقق في تركيا من جانب القطاع الخاص وبدأت المصفاة تنفيذ تكرير النفط الأول اختباريا ابتداء من اول أغسطس الحالي. وأصبح اول النفط الخام للتكرير في المصفاة هو النفط الوارد من أذربيجان على متن ناقلة "أبشرون" بطول 244 م وبحجم 80 ألف طن من نوع أذري لايت".

وقال مسعود ائلتر المدير العام لمصفاة النفط ستار ان الفعاليات الاختبارية للمصفاة التي ستبدأ نشاطه الكامل في الربع الرابع من العام الحالي تجري بنجاح وزاد "أننا سنزيد من توسيع استثماراتنا في اقتصاد تركيا من اجل زيادة الإنتاج المحلي وخفض التوقف على التوريد وتقليص العجز الراهن مع فتح فرص عمل جديدة".

وأضاف ائلتر ان مصفاة ستار ستساهم قدر 5ر1 مليار دولار سنويا في تقليص العجز الراهن في تركيا مفيدا "ان المصفاة بلغت مرحلة نهائية قبل الإنتاج منذ أغسطس 2017 بعمل حاسم وعازم وستنتج مصفاة ستار 8ر4 ملايين طن من وقود الديزل و6ر1 مليون طن من النفطة مع إنتاج منتجات وقود الطائرات وغاز النفط المسيل ال بي جي".

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