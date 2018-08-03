البنك المركزي لم يغير سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 6 أغسطس

باكو، 3 أغسطس / آب، (أذرتاج)

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 أغسطس.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 6 أغسطس.