باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.52 دولارا بعد انخفاضه 0.04 دولارا.

AZERTAG.AZ : انخفاض سعر برميل النفط الأذربيجاني

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