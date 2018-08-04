زيادة حجم القاعدة النقدية في أذربيجان

باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال البنك المركزي أن القاعدة النقدية في البلد ازدادت قدر 8 مليارات و888.9 مليون مانات في شهر أغسطس ليصل الحجم 345.7 مليون مانات لأول أغسطس الجاري.

وجاء في بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان ارتفع قدر 300.9 مليون مانات قياسا إلى نفس الفترة من العام الماضي.