الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي
AzerTAg.az
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٤٧]
باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)
بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في إقليم كراسنويارسك الروسي.
وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.
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