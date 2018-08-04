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    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي

    ٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٤٧]

    باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في إقليم كراسنويارسك الروسي.

    وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي
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