باكو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج) بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل عدد كبير من الناس جراء حادث تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي – 8 في إقليم كراسنويارسك الروسي. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني لنظيره الروسي ولأسر الضحايا وللشعب الروسي عن حزنه البالغ ومواساته وتعازيه.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي

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