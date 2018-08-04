عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الأسيان في سنغافورة

طوكيو، 4 أغسطس / آب، (أذرتاج)

اجتمع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة لمناقشة عدد من المشكلات الأمنية على المستوى الإقليمي من بينها الملف النووي لكوريا الشمالية وأزمة لاجئي الروهينجا وأحداث التوتر في بحر الصين الجنوبي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية سنغافورة الذي استضاف اجتماعًا مغلقًا لوسائل الإعلام.

قال الوزير: "نعتزم مناقشة الأمن والتهديدات الجديدة وقضايا التنمية الإقليمية".

يذكر أن الآسيان تضم عشرة بلدان - بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين. كما تشارك في اجتماعات المنظمة في روسيا وأستراليا والهند والصين ونيوزيلندا وجمهورية كوريا واليابان والولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد قمة رؤساء دول الآسيان في شهر نوفمبر الجاري.