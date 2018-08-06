القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 86 مرة

باكو، 6 أغسطس / آب، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 86 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظتي نيمبريان وإجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قوشجو أيريم وقيزيلحاجيلي وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة جيناري الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية مونجوقلو بمحافظة طوفوز الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وجيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى نميرلي وطاغي بكلي وشيخلار وكنقرلي ويوسفجانلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراجانبكلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.