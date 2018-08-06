انطلاق الموسم الجديد بدوري الممتاز بظهور لأول مرة وذكريان سنويتان

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

ينطلق الموسم الجديد 2018/2019 في دوري الممتاز الأذربيجاني توباز لكرة القدم هذا الأسبوع.

أفادت أذرتاج عن بيان الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم أن البطولة المنظمة للمرة الـ27 لها بعض مناسبات ومنها ان نادي صباح سيخوض نضالا لأول مرة في دوري الممتاز بعد ان تأهل له من دوري الدرجة الأولى. ويصبح الوافد الجديد هو النادي الستين في تاريخ الدوري.

وشارك اثنان من الأندية السبع الأخرى المشاركة في دوري الممتاز قد شاركا في جميع المواسم السابقة وهما نفطجي وقراباغ وهما اللذان سيحتفلان بالذكريين السنويتين الـ750 من حيث عدد المباريات بمشاركتهما فيه والبالغ 749 مباراة حتى الموسم الماضي.

ويحتفل نفطجي الذكرى السنوية بمباراة مع سومغايت وقراباغ مع زيرة.