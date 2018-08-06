حرس الحدود: توقيف شخص مطلوب مشتبه به لضلوعه في أحداث كنجة

باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

قال حرس الحدود إن موظفو إدارة حرس الحدود بمنفذ "شيخلي" بالحدود الدولية مع جورجيا وقفوا شخصا مطلوبا مشتبها به للمشاركة في أحداث كنجة.

أفادت أذرتاج عن بيان حرس الحدود أن المواطن إسماعيل كامل اسماعيلوف الحامل جنسية أذربيجان من مواليد 1994 المقيم المسجل في مدينة كنجة تم توقيفه في 1 أغسطس بمنفذ "شيخلي" الحدودي الدولي عندما كان يحاول المغادرة إلى جورجيا وذلك بناء على كونه في قائمة المطلوبين بتهمة المشاركة الفاعلة في أحداث كنجة المعلومة.

وأحال حرس الحدود المعتقل إلى جهات ذات الصلة بوزارة الداخلية.