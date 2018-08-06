انفجار في موقع لقوات الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
باكو، 6 أغسطس، أذرتاج
حدث انفجار في موقع لقوات الاحتلال الأرميني عصرا.
أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية ان معلومات حول القتلى والجرحى جراء الانفجار تخفى عن المجتمع.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٠]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٣]
٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٣٧]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١١:١٠]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٤٧]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٣٣]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٥٢]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٠:٥٦]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٤:٣١]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٢:٤٢]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٨]
١٣.٠٧.٢٠١٨ [١٥:٥٠]
١٤.٠٦.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٦.٠٦.٢٠١٨ [١٥:٢١]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:١٦]
٠٣.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٥٥]
٣٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٢٨]
٢٧.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٢٧]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٥:٣٣]
٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٣:١٧]
٠٤.٠٨.٢٠١٨ [١٧:٥٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك