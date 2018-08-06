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    سياسة


    انفجار في موقع لقوات الاحتلال الأرميني

    ٠٦.٠٨.٢٠١٨ [١٨:٣٧]

    باكو، 6 أغسطس، أذرتاج

    حدث انفجار في موقع لقوات الاحتلال الأرميني عصرا.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية ان معلومات حول القتلى والجرحى جراء الانفجار تخفى عن المجتمع.

    AZERTAG.AZ :انفجار في موقع لقوات الاحتلال الأرميني
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