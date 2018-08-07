باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج) ارتفع سعر النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.15 دولارا بعد ارتفاعه 0.63 دولارا.

AZERTAG.AZ : بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.15 دولارا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده