بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.15 دولارا
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣١]
باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفع سعر النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.15 دولارا بعد ارتفاعه 0.63 دولارا.
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