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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.15 دولارا

    ٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣١]

    باكو، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.15 دولارا بعد ارتفاعه 0.63 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.15 دولارا
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