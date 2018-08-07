قربانوف: كلا الناديين قادران على تجاوز المرحلة

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

قال قربان قربانوف إن نادي باتيه ناد مستطيعٌ الحصول على نتيجة ولا يكون امرنا سهلا اليوم ولكننا مستعدين للمباراة.

أفاد مراسل أذرتاج عن قربانوف المدير الفني لنادي قراباغ أغدام الأذربيجاني عشية استضافته نادي باتيه بوريسوف البلاروسي ضمن المرحلة الثالثة التأهيلية بدوري الأبطال اليوم في مؤتمر صحفي في باكو قوله إننا نخوض مباراة مهمة جدا ونادي باتيه ناد له خبرة كبيرة في دوري الأبطال وهو يتنافس في دوريي أوروبا طوال السنين متتاليا.

وأضاف قربانوف ان المباراة الأولى تكون صعبة دائما وعلينا ان نتحلى بالحذر والحيطة للغاية ولا تقل إرادة الخصم في الفوز عن حرصنا وليس باتيه في المستوى الأدنى منا قط وكلا الناديين قادران على تجاوز المرحلة وسنسعى إلى لعب مباراة دون خطأ.

يذكر ان المباراة تنظم في 7 أغسطس اليوم على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري وسط باكو العاصمة الساعة 21.00 حسب توقيت باكو.