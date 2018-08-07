حرس الحدود يحبط محاولة 4 أجانب عبور حدود أذربيجان بوثائق مزيفة

باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

يواصل حرس الحدود تدابير ضمان حماية حدود البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان حرس الحدود ان مهنية ويقظة موظفي حرس الحدود ضمنت إحباط محاولة أربعة أجانب عبور حدود أذربيجان بوثائق مزورة في الأيام الأخيرة.

وجاء في البيان ان المواطنة الباكستانية المدعوة سلطانة فخارا رضا محمد من مواليد 1986م التي وصلت إلى باكو برحلة دبي – باكو قدمت إلى موظفي حرس الحدود وثائق أثارت شبهات لديهم ما جعلهم فحصوا الوثائق في المختبر الخاص ليكشفوا عن تغيير صحفة المعلومات الشخصية في جواز سفرها وعن كون بطاقة إقامة دائمة خاصة بدولة إسبانيا مزورة أيضا.

أثار جواز سفر إسباني قدمه إلى موظفي حرس الحدود في 26 يوليو الماضي مغادرٌ مدعو محمود أسد رشيد من مواليد 1989م قدم نسفه كمواطن مملكة إسبانيا قصد رحلة باكو – ريغا بمطار حيدر علييف الدولي في باكو شبهات بكونه مزيفا وأجرى الموظفون فحصا معمقا صدق على تزوير الجواز. كما كشف التحقيق الابتدائي معه عن كونه مواطن باكستان وعثر على جواز سفر باكستاني بحوزته أيضا.

وفي يوم 30 يوليو الماضي كشف موظفو حرس الحدود عن تزوير التواريخ والمطابع بشأن عبور حدود أذربيجان في جواز سفر قدمته مواطنة أوزبكستان المدعوة اوليكوفا فروزة من مواليد 1971م التي وصلت برحلة موسكو – باكو إلى مطار حيدر علييف الدولي.

كما كشف موظفو حرس الحدود عن تزوير التواريخ والمطابع التي تشير إلى عبور حدود أذربيجان في جواز سفر قدمه عوض مراد بايرام كلدي يكانماتوف المواطن الأزباكستاني من مواليد 1982م عند عبوره حدود أذربيجان مع روسيا بمنفذ سامور في 6 أغسطس الجاري.

ويجري التحقيق مع الأجانب الموقفين بشأن الوقائع المذكورة.