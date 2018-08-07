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    هليب: ثمة فرص متساوية في مباراة مع قراباغ

    ٠٧.٠٨.٢٠١٨ [١٥‎:١٣]

    باكو، 7 أغسطس، أذرتاج

    قال الكساندر هليب إنني اعتبر فرصا متساوية مع قراباغ وجئنا باكو لنتيجة إيجابية. ونعلم ان قراباغ ناد يؤدي لعبا جيدا. واعتقد أننا نواجه صعوبات ولكن كل شيء مرهون علينا أنفسنا.

    أفاد مراسل أذرتاج عن هليب لاعب وسط نادي باتيه بوريسوف البلاروسي في مؤتمر صحفي عشية مباراة مع قراباغ في المرحلة التأهيلية الثالثة بدوري الأبطال اليوم في باكو قوله إن المباراة لا مفضل واضح لها. وأضاف انه شاهد مباريات قراباغ في دوري الأبطال بالموسم السابق مفيدا ان باتيه يقبل قراباغ كخصم جاد.

    ورد هليب كذلك على أفكار تدعي بأن نادي باتيه بعيد حاليا عن مستواه الماضي قائلا إن هذه الآراء يمكن ان تصرف عن أي ناد كان ولأن مستوى كرة القدم متغير سنة لأخرى ويزداد اللعب صعوبة للأندية القوية أمام الأندية الضعيفة وقد شاهدنا ذلك في كأس العالم 2018 أيضا فلذلك اعتبر كل هذه الآراء والأفكار أقاويل فقط.

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