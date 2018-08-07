عقد ملتقى الأعمال بين أذربيجان وسويسرا في مدينة لوغانو

برن، 7 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وافقت سفارة جمهورية أذربيجان في الاتحاد الكونفدرالي السويسري على عقد منتدى الأعمال الأذربيجاني السويسري في مدينة تيشينو السويسرية في سبتمبر من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة أنه من المتوقع حضور السلطات المركزية والمحلية السويسرية ودوائر الأعمال وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في سويسرا.

التقت السفيرة خانيم إبراهيموفا مع رئيسة قسم التعاون الدولي في غرفة التجارة السويسرية تيشينو كيارا كريفيلي وعمدة مدينة لوغانو ماركو بورادوري.

تبادل الجانبان الآراء حول العلاقات الثنائية بين أذربيجان وسويسرا والإصلاحات الاقتصادية الجذرية في أذربيجان ومناخ الاستثمار الملائم في بلدنا. وتمت مناقشة إمكانيات تنظيم الفعاليات المتعلقة بالاقتصاد الأذربيجاني.