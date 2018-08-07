الحزب الحاكم في جورجيا لن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية

تبيليسي، 7 أغسطس، أذرتاج

قال ايراكلي كوباخيدزي رئيس البرلمان الجورجي إن حزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية الحاكم لن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في البلد في 28 أكتوبر القادم.

أفاد مراسل أذرتاج عن كوباخيدزي قوله في مؤتمر صحفي عقده في تبيليسي إن ثمة كثيرا من المرشحين لدى حزبنا قادرين على الفوز في المرحلة الأولى من الانتخابات ولكننا على الرغم من ذلك لن نقدم مرشحا إلى هذه الانتخابات.

وأفاد رئيس البرلمان الجورجي ان جورجيا تتطور فيها الديمقراطية: "ونحن بوجهنا حزبا حاكما متخذين هذه الخطوة من اجل تشكل مؤسسة رئاسية مستقلة ولكون رئيس للدولة منتخب جديد مستقلا بالكامل.

وأوضح كوباخيدزي ان الحزب يمكن ان يؤيد مرشحا مستقلا ينطبق مرامه وغرضه وبرنامجه مع النهج السياسي للحزب السياسي.

وابلغ ان اسم ذلك المرشح سيفصح عنه بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين المقدمين من قبل الأحزاب السياسية.

يذكر ان كوباخيدزي سبق ان اعلن قبل بضعة أيام عن تأييد الحزب الحاكم بترشيح نائبة البرلمان الجورجي السيدة سالوميه زورابيشفيلي في الانتخابات الرئاسية.